Партія Зеленського готова люструвати Данилюка та Абромавичуса

Партія Зеленського готова люструвати Данилюка та Абромавичуса

Укрінформ
«Слуга народу» готова люструвати членів своєї команди Айвараса Абромавичуса, Олекандра Данилюка та Вадима Пристайка.

Про це повідомив керівник передвиборчого штабу партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко в інтерв’ю Радіо Свобода.

За його словами, це можливо в разі поширення закону про очищення влади на посадовців часів президентства Петра Порошенка.

«Ну, тут «ліс рубають – летять друзки»... Якщо ми приймемо загальний принцип, то я думаю, що наші учасники команди зрозуміють, що це командна історія. Треба буде цьому загальному принципу підкоритися», – сказав Корнієнко.

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Як повідомляв Укрінформ, 11 липня Володимир Зеленський запропонував запровадити люстрацію для Президента України, народних депутатів, голови ВР, членів уряду, генерального прокурора, голови СБУ, керівників Антимонопольного комітету і Фонду держмайна, голів Державної фіскальної служби та митниці, секретаря РНБО, керівництва оборонних підприємств, які обіймали посади з 23 лютого 2014 року до 19 травня 2019 року.

Того ж таки дня проєкт відповідного закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо очищення влади» було зареєстровано у Верховній Раді.

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