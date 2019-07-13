Люстраційні ідеї Зеленського загрожують Києву суперечностями з партнерами - FT

Пропозиція Володимира Зеленського щодо люстрації чиновників та народних депутатів, які були у владі в 2014-2019 рр може призвести до суперечностей у взаєминах Києва з міжнародними партнерами.

Про це пише Financial Times, передає кореспондент Укрінформу.

“Новий український президент Володимир Зеленський запропонував заборонити обіймати державні посади тим, хто працював на його попередника, розбурхавши сумніви у демократичності Києва серед міжнародних партнерів”, - зазначається у статті.

Видання пояснює, що люстрація вже діє щодо чиновників доби президента Віктора Януковича, який втік до Росії після революції на Майдані у 2014 році.

“У разі втілення планів такого очищення від команди часів Порошенка, пан Зеленський стане на шлях суперечностей з урядами, які за інших обставин вітали його плани з прискорення реформ та збереження прозахідного інтеграційного шляху Києва”, - йдеться в публікації.

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Financial Time цитує заяву послів “Великої сімки”, які наголошують, що ротація політичних еліт є нормою у демократіях — на відміну від невибіркових заборони для всіх без винятку у виконавчій та законодавчій владі.

“Не стикаючись зі значним осудом, Україна за попередні роки очистилася від службовців, які працювали у 2010-2014 роках за президентства пана Януковича. Коли він був вигнаний з посади, Росія анексувала український півострів Крим та розпалила сепаратистську війну на сході країни, що триває досі”, - пояснює видання.

Автори статті повідомляють, що бізнес-лідери також висловили занепокоєння пропозицією Володимира Зеленського, оскільки заборона може також розповсюдитися на приватну юридичну практику колишніх чиновників часів Петра Порошенка.

“Близький соратник президента, говорячи на умовах анонімності, висловив сумнів, що люстраційний план серйозно розглядався, і представив його як спробу пана Зеленського апелювати до власного електорату напередодні парламентських виборів 21 липня”, - пише газета.

Financial Times також зауважує, що “чистка торкнулася б і високопосадовців, наближених дол Зеленського, які працювали з попереднім президентом.

“У разі, якщо у новому парламенті формуватиметься коаліційний уряд, підтримка масштабної люстрації навряд чи набере підтримку більшості зали, повідомив близький соратник президента”, - зазначає видання.

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Як повідомляв Укрінформ, 12 липня Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт закону про люстрацію високопосадовців, які обіймали посади із 23 лютого 2014 року до 19 травня 2019 року.

Зокрема, він запропонував запровадити люстрацію для Президента України, народних депутатів, голови ВР, членів уряду, генерального прокурора, голови СБУ, голів Антимонопольного комітету і Фонду держмайна, голів Державної фіскальної служби та митниці, секретаря РНБО, керівництва оборонних підприємств.

Пропозицію піддали критиці посли “Великої сімки” - відповідній заяві вони висловили переконання, що порівняння режиму Януковича з президентством Петра Порошенка є недоречним.