Посли G7 зробили заяву відносно законопроєкту Зеленського про люстрацію

Посли країн "Великої сімки" вважають притягнення до відповідальності винних у зловживанні владою правильним кроком, але вказують, що нинішня ситуація в Україні не порівняна із ситуацією після Революції гідності.

Про це йдеться у заяві послів G7 у Twitter.

"Притягнення до відповідальності винних у зловживанні службовим становище є вірним кроком. Водночас, на наше переконання, нинішня ситуація в Україні не порівняна з тою, що мала місце після Революції гідності", - зазначається в заяві.

Посли G7 підкреслили, що від 2014 року мали нагоди вітати прогрес у реформуванні низки важливих галузей в Україні.

"Виборчі зміни і політична ротація є нормою в демократичних країнах, на відміну від невибіркового накладання заборон на всіх учасників виконавчого та законодавчого процесів управління", - йдеться в повідомленні.

У свою чергу посол Великої Британії в Україні Джудіт Ґоф перепостила у Twitter вказану заяву, пояснивши, що це є позиція послів G7 щодо пропозицій змінити закон про люстрацію в Україні.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 11 липня запропонував запровадити люстрацію для Президента України, народних депутатів, голови ВР, членів уряду, генерального прокурора, голови СБУ, голів Антимонопольного комітету і Фонду держмайна, голів Державної фіскальної служби та митниці, секретаря РНБО, керівництво оборонних підприємств, які обіймали посади з 23 лютого 2014 року до 19 травня 2019 року.

Верховна Рада 16 вересня 2014 року ухвалила закон "Про очищення влади". Закон вводить заборону на зайняття певних посад протягом 10 років особами, які в період з 25 лютого 2010 року до 22 лютого 2014 року терміном понад один рік обіймали певні державні посади. Аналогічна заборона - щодо осіб, які обіймали зазначені у законі посади менше року, але включаючи період з 21 листопада 2013-го до 22 лютого 2014 року, і не звільнених за власним бажанням.

Крім цього, люстрації підлягають особи, які обіймали посади в Комуністичній партії СРСР або однієї із союзних республік, починаючи від секретаря районного комітету і вище, в комсомольських організаціях, а також працювали в органах КДБ.