Закон про люстрацію стосуватиметься всіх, незалежно від команди — Стефанчук

Представник Президента у Раді Руслан Стефанчук зауважив, що законопроєкт Зеленського, який передбачає люстрацію чиновників, що займали державні посади у 2014-19 роках, у разі ухвалення стосуватиметься всіх, незалежно від належності до чиєїсь команди.

Про це Стефанчук сказав з трибуни парламенту, відповідаючи на питання першого заступника Голови ВР Ірини Геращенко, чи торкнеться законопроєкт Президента членів його команди, зокрема Олександра Данилюка та Айвараса Абромавічюса, які займали державні посади за президентства Петра Порошенка.

"З приводу цієї позиції я можу сказати одне - немає у нас питань, пов'язаних з тим, команда Президента, чи це не команда Президента. У разі підтримки Верховною Радою цього закону він буде поширюватися на всіх осіб, незалежно від того, в якій команді вони знаходяться, а це вже питання до Верховної Ради, чи буде підтримана ця законодавча ініціатива", - відповів Стефанчук.

Перед цим представник Президента наголосив, що у разі підтримки законопроєкту будуть дотримані всі норми чинного законодавства.

"Я думаю, що кінцеву відповідь ми побачимо після того, як Верховна Рада отримає проєкт закону, про який ідеться, оцінить його, підтримає, і тільки тоді ми можемо говорити про те, чи буде воно в правовому полі чи ні. Але я глибоко переконаний, що у разі підтримки в нас буде абсолютне виконання всіх норм і положень чинного законодавства", - сказав Стефанчук, відповідаючи на запитання Володимира Ар'єва.

Раніше, як повідомляв Укрінформ, Голова делегації України в ПАРЄ, народний депутат Володимир Ар’єв звертаючись до представника Президента, нагадав, що Президент Володимир Зеленський просить парламент призначити міністром закордонних справ Вадима Пристайка, який підпадає під запропоновану люстрацію високопосадовців 2014-2019 років.

У відеозверненні, опублікованому 11 липня на сторінці Офісу президента, Володимир Зеленський заявив про напрацьований законопроєкт про розширення норм закону про очищення влади. Він пропонує до переліку посад, які підпадають під люстрацію, додати Президента України, всіх народних депутатів України, Голову ВР, членів уряду, генерального прокурора, голову СБУ, голів Антимонопольного комітету і Фонду держмайна, голів Державної фіскальної служби та митниці, секретаря РНБО, керівництво оборонних підприємств, які обіймали посади з 23 лютого 2014 року до 19 травня 2019 року.

Верховна Рада 16 вересня 2014 року ухвалила закон "Про очищення влади". Закон вводить заборону на зайняття певних посад протягом 10 років особами, які в період з 25 лютого 2010 року до 22 лютого 2014 року терміном понад один рік обіймали певні державні посади. Аналогічна заборона - щодо осіб, які обіймали зазначені у законі посади менше року, але включаючи період з 21 листопада 2013-го до 22 лютого 2014 року, і не звільнених за власним бажанням.

Крім цього, люстрації підлягають особи, які обіймали посади в Комуністичній партії СРСР або однієї із союзних республік, починаючи від секретаря районного комітету і вище, в комсомольських організаціях, а також працювали в органах КДБ.