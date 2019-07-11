Зеленський пропонує люстрацію для топ-чиновників 2014-2019 років

Президент Володимир Зеленський пропонує запровадити люстрацію для Президента, спікера, народних депутатів, голови СБУ, секретаря РНБО та інших високопосадовців, які обіймали посади з 23 лютого 2014 року до 19 травня 2019 року.

Про це він заявив у відеозверненні, опублікованому на сторінці Офісу.

"Нами напрацьовано законопроєкт про розширення норм закону про очищення влади. Пропоную до переліку посад, які підпадають під люстрацію, додати Президента України, всіх народних депутатів України, Голову ВР, членів уряду, генерального прокурора, голову СБУ, голів Антимонопольного комітету і Фонду держмайна, голів Державної фіскальної служби та митниці, секретаря РНБО, керівництво оборонних підприємств, які обіймали посади з 23 лютого 2014 року до 19 травня 2019 року", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що цей законопроєкт дасть "суспільну оцінку" діяльності згаданих осіб, та висловив думку, що у майбутньому їхні дії "отримають і справедливу юридичну оцінку".

Як повідомлялося, Верховна Рада 16 вересня 2014 року ухвалила закон "Про очищення влади". Закон вводить заборону на зайняття певних посад протягом 10 років особами, які в період з 25 лютого 2010 року до 22 лютого 2014 року терміном понад один рік обіймали певні державні посади. Аналогічна заборона - щодо осіб, які обіймали зазначені у законі посади менше року, але включаючи період з 21 листопада 2013-го до 22 лютого 2014 року, і не звільнених за власним бажанням.

Крім цього, люстрації підлягають особи, які обіймали посади в Комуністичній партії СРСР або однієї із союзних республік, починаючи від секретаря районного комітету і вище, в комсомольських організаціях, а також працювали в органах КДБ.

Далі буде...