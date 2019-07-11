Кличко пояснив наслідки розділення повноважень мера і голови КМДА

Розділення повноважень обраного киянами мера і голови КМДА - це позбавлення столиці місцевого самоврядування.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко у відеокоментарі, який опублікував на своїй сторінці у Facebook.

"Учора ввечері в мене відбулася зустріч із Президентом Зеленським. Говорили спокійно. Президент підтвердив чутки, що ходять давно - про розділення повноважень в управлінні столицею. Голова КМДА - його вертикаль, і він збирається туди призначити свою людину. Спасибі, що попередив, що не з преси я дізнаюся, коли саме це станеться", - сказав Кличко.

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За словами Київського голови, позбавлення обраного мера виконавчих повноважень - це повернення методів Януковича і позбавлення Києва самоврядування. "Коли мер виконує декоративну функцію, а містом управляє призначена згори людина, яку кияни не обирають і яка, відповідно, перед громадою не має жодних зобов‘язань. Такого немає в жодній європейській столиці, в жодному місті. І я переконаний і озвучив це: якщо так потрібно мати в столиці «свого» мера, - нехай відбудуться дострокові вибори, і нехай кияни оберуть того, кому довіряють", - підкреслив Кличко.