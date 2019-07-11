Кличко обговорив із Зеленським свою можливу відставку

Мер Києва Віталій Кличко прокоментував чутки про свою відставку з посади голови Київської міської державної адміністрації.

Про це він сказав «Вечірньому Києву».

"У мене вчора ввечері відбулася розмова з Президентом Володимиром Зеленським. Розмова пройшла спокійно. Він підтвердив, що дійсно є такі плани про призначення голови КМДА. Я ще раз наголосив, що розділення повноважень руйнує самоврядування. У цьому випадку мер столиці буде виконувати лише декоративну функцію, а киянам зверху «спустять» людину без жодних зобов'язань перед ними", - сказав він.

Кличко додав, що про своє остаточне рішення Зеленський повідомить його особисто.

У ЗМІ шириться інформація про можливе призначення директора телеканалу 1+1 Олександра Ткаченка на посаду голови Київської міської державної адміністрації.

Віталій Кличко є одночасно обраним міським головою Києва та призначеним головою Київської міської державної адміністрації.