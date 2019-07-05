Кличко заявив, що готовий оголосити дострокові вибори мера Києва

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що, у разі розподілу повноважень мера столиці і голови Київської міської державної адміністрації, він ініціюватиме дострокові вибори київського міського голови.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

«Якщо кияни хочуть, аби їм призначали згори мера, це одна історія. Якщо ж хочуть обирати людину, яка буде відстоювати їхні інтереси, буде підзвітною і відповідальною перед громадою, – це інша історія. Тоді я ініціюватиму вибори Київського міського голови. Нехай усі, хто хоче керувати столицею, змагаються, представляють киянам свої програми, реалізують їх, і це буде справедливо», – сказав Кличко.

За словами мера Києва, йдеться не про прізвища, а про принципи. Віталій Кличко переконаний, що кияни обирають людину, яка повинна реалізовувати їхні очікування. У разі, якщо міського голову обиратимуть для проформи, а голову адміністрації призначатимуть, це матиме негативну оцінку щодо самоврядування також і від іноземних експертів, партнерів України.

«До людей потрібно дослухатися, рахуватися з ними. Я переконаний, що помилку Януковича щодо розподілу повноважень мера та голови КМДА Президент Зеленський не буде повторювати», – сказав Кличко.