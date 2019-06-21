“Удар” висуває 15 мажоритарників, Володимира Кличка — не буде

Партія «Удар» висуває 15 кандидатів у народні депутати у мажоритарних округах.

Про це Київський міський голова Віталій Кличко розповів в інтерв’ю “Главкому”.

“Зараз у нас уточнюються цифри. Висунули 15 мажоритарників”, - сказав Кличко.

Він зазначив, що це будуть не тільки округи столиці і Київської області.

“Однозначно, ми докладаємо зусиль для того, щоб перемогли демократичні сили”, - додав міський голова.

Водночас, за його словами, його брат Володимир Кличко не буде очолювати партію “Удар”.

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“Брат Володимир не розглядав таких варіантів, у нього планів брати участь у цих дострокових виборах не було”, - сказав Кличко-старший.

Він додав, що Володимир не планує також йти на вибори за “мажоритаркою”.

Як повідомлялось, партія "УДАР" на дострокових парламентських виборах висуне кандидатів тільки в мажоритарних виборчих округах.