“Удар” висуває 15 мажоритарників, Володимира Кличка — не буде
Про це Київський міський голова Віталій Кличко розповів в інтерв’ю “Главкому”.
“Зараз у нас уточнюються цифри. Висунули 15 мажоритарників”, - сказав Кличко.
Він зазначив, що це будуть не тільки округи столиці і Київської області.
“Однозначно, ми докладаємо зусиль для того, щоб перемогли демократичні сили”, - додав міський голова.
Водночас, за його словами, його брат Володимир Кличко не буде очолювати партію “Удар”.
“Брат Володимир не розглядав таких варіантів, у нього планів брати участь у цих дострокових виборах не було”, - сказав Кличко-старший.
Він додав, що Володимир не планує також йти на вибори за “мажоритаркою”.
Як повідомлялось, партія "УДАР" на дострокових парламентських виборах висуне кандидатів тільки в мажоритарних виборчих округах.