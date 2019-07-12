Експосол США назвав надмірною ініціативу Зеленського щодо люстрації

Колишній посол США в Україні Стівен Пайфер погодився з послами "Великої сімки", назвавши ініціативу президента України Володимира Зеленського щодо люстрації надмірною.

Таку думку дипломат висловив у п'ятницю на своїй сторінці у Twitter, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Посли Великої сімки праві. Законопроєкт президента Зеленського щодо люстрації є надмірним", - зазначив американський дипломат у коментарі до повідомлення G7 з критикою пропозицій президента України щодо люстрації чиновників, які займали виборні та призначувані посади у 2014-2019 роках.

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Як повідомляв Укрінформ, 12 липня Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт закону про люстрацію високопосадовців, які обіймали посади із 23 лютого 2014 року до 19 травня 2019 року.

Зокрема, він запропонував запровадити люстрацію для Президента України, народних депутатів, Голови ВР, членів уряду, генерального прокурора, голови СБУ, голів Антимонопольного комітету і Фонду держмайна, голів Державної фіскальної служби та митниці, секретаря РНБО, керівництва оборонних підприємств.