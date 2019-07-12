Зеленський збирається на Одещину й Херсонщину

“13 липня на Одещині Президент відвідає Одеський морський порт та ознайомиться з проєктом розвитку його контейнерного й зернового терміналів”, - ідеться в повідомленні.

Глава держави також проведе нараду з питань розвитку морських портів України та заслухає інформацію про стан розслідування справ щодо нападів на активістів і журналістів в Одесі.

Після цього Зеленський планує відвідати Херсонщину, де огляне інфраструктуру та умови перетину на контрольному пункті в’їзду-виїзду «Чонгар», а також проведе нараду з питань реалізації проєктів облаштування пунктів «Чонгар» та «Каланчак».

Планується, що Президент також представить новопризначених голову Херсонської обласної державної адміністрації та постійного представника глави держави в АР Крим.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський у п’ятницю перебуває з робочою поїздкою у Дніпрі та Кривому Розі.