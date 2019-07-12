Зеленський збирається на Одещину й Херсонщину

Зеленський збирається на Одещину й Херсонщину

Укрінформ
Президент у суботу, 13 липня, з робочою поїздкою відвідає Одеську та Херсонську області, проведе нараду щодо розвитку морських портів та представить нового голову Херсонської ОДА.
Про це повідомляє пресслужба глави держави.

“13 липня на Одещині Президент відвідає Одеський морський порт та ознайомиться з проєктом розвитку його контейнерного й зернового терміналів”, - ідеться в повідомленні.

Глава держави також проведе нараду з питань розвитку морських портів України та заслухає інформацію про стан розслідування справ щодо нападів на активістів і журналістів в Одесі.

Після цього Зеленський планує відвідати Херсонщину, де огляне інфраструктуру та умови перетину на контрольному пункті в’їзду-виїзду «Чонгар», а також проведе нараду з питань реалізації проєктів облаштування пунктів «Чонгар» та «Каланчак».

Читайте також: Зеленський вніс у Раду законопроєкт про люстрацію топ-чиновників

Планується, що Президент також представить новопризначених голову Херсонської обласної державної адміністрації та постійного представника глави держави в АР Крим.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський у п’ятницю перебуває з робочою поїздкою у Дніпрі та Кривому Розі.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-