Зеленський вніс у Раду законопроєкт про люстрацію топ-чиновників

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт закону про люстрацію високопосадовців, які обіймали посади із 23 лютого 2014 року до 19 травня 2019 року.

Відповідний законопроект “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо очищення влади” від 11 липня зареєстрований під № 10444, повідомляється на сайті парламенту.

Автором проєкту закону виступив Президент Володимир Зеленський.

Зазначається, що наразі документ “направлено на розгляд Комітету”.

Згідно із порівняльною таблицею до законопроєкту, пропонується поширити заборону на зайняття посад на осіб, які обіймали посаду (посади) у період з 23 лютого 2014 року до 19 травня 2019 року та не були звільнені в цей період за власним бажанням.

Пропонується, щоб під люстрацію підпали посади: Президента України; Голови, першого заступника і заступника Голови Верховної Ради; прем’єр-міністра, першого віцепрем’єр-міністра та віцепрем’єр-міністра України; міністра, керівника центрального органу виконавчої влади, який не входить до складу Кабінету міністрів; голів НБУ, Антимонопольного комітету, Фонду державного майна, Державного комітету телебачення і радіомовлення України, їх першого заступника, заступника; голови та/або члена національної комісії, що здійснює відповідно державне регулювання природних монополій, державне регулювання у сферах зв’язку та інформатизації, ринків цінних паперів і фінансових послуг; генерального прокурора, голів СБУ, Служби зовнішньої розвідки України, начальника Управління державної охорони, керівника центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову та/або митну політику, податкової міліції, керівника центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, їх першого заступника, заступника; секретаря РНБО та його заступників; глави Адміністрації Президента, керівників Державного управління справами, секретаріату Кабінету міністрів, урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики та їх заступників; членів Вищої ради юстиції, Вищої ради правосуддя (крім голови Верховного суду), Вищої кваліфікаційної комісії суддів, голови Державної судової адміністрації, його заступника; керівника, заступника керівника самостійних структурних підрозділів центрального та територіального органів ГПУ, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, МВС; начальника Генерального штабу - головнокомандувача Збройних сил України; керівників державних, у тому числі казенних, підприємств оборонно-промислового комплексу, товариств, управління корпоративними правами щодо яких передано Державному концерну «Укроборонпром», а також державних підприємств, товариств, що належать до сфери управління суб'єкта надання адміністративних послуг.

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Законопроєкт передбачає, що вказаним посадовцям буде заборонено виконувати владні повноваження протягом 10 років.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 11 липня запропонував запровадити люстрацію для Президента України, народних депутатів, Голови ВР, членів уряду, генерального прокурора, голови СБУ, голів Антимонопольного комітету і Фонду держмайна, голів Державної фіскальної служби та митниці, секретаря РНБО, керівництва оборонних підприємств, які обіймали посади з 23 лютого 2014 року до 19 травня 2019 року.