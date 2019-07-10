Франція вітає ініціативу Зеленського про переговори з Путіним

Франція вітає ініціативу Президента України Володимира Зеленського розпочати переговори з російським президентом Володимиром Путіним.

Про це йдеться у заяві речниці МЗС Франції, опублікованій на сайті французького посольства в Україні.

"Франція вітає готовність Президента України Володимира Зеленського розпочати діалог з президентом Росії з метою врегулювання кризи між двома країнами", – відповіли в міністерстві на запитання щодо пропозиції Зеленського про запровадження нового формату переговорів щодо ситуації на Донбасі за участі РФ, України, Німеччини, Великої Британії та США.

При цьому в МЗС Франції нагадали, що "зустрічі у Нормандському форматі (Франція, Німеччина, Росія, Україна) мають на меті сприяти виконанню зобов’язань сторін в рамках Мінських домовленостей, які є узгодженою базою для врегулювання конфлікту на сході України".

"Ці зустрічі не виключають інших дипломатичних зусиль, спрямованих на досягнення цієї мети і, зокрема, доповнюють переговори, що відбуваються в рамках Тристоронньої контактної групи під егідою ОБСЄ", – йдеться у повідомленні.

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Як повідомлялося, Зеленський 8 липня записав відеозвернення у зв’язку з наміром пропагандистського телеканалу РФ і українського телеканалу NewsOne провести телеміст для обговорення гострих російсько-українських питань. В ньому, зокрема, Зеленський звернувся до Путіна з пропозицією провести переговори про врегулювання ситуації на сході України з лідерами країн-підписантів Будапештського меморандуму та країн Нормандського формату. За словами Зеленського, такі переговори за участю президента США Дональда Трампа, прем'єр-міністра Британії Терези Мей, канцлера Німеччини Анґели Меркель і президента Франції Еммануеля Макрона можуть бути проведені в Мінську, де відбуваються засідання Тристоронньої контактної групи.