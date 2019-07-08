У Кремлі розглянуть пропозицію Зеленського про новий формат переговорів
Укрінформ
Пропозиція Президента України Володимира Зеленського про новий формат переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі буде розглянуто, але поки Росія не готова дати відповідь.
Про це заявив у понеділок прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС.
Як повідомляв Укрінформ, раніше в понеділок Президент України Володимир Зеленський сказав главі РФ Володимиру Путіну, що готовий з ним зустрітися в компанії з президентом США Дональдом Трампом, прем'єр-міністром Великої Британії Терезою Мей, канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном. Місцем зустрічі Президент України назвав Мінськ.