Зеленський назвав Путіну компанію, в якій він готовий з ним "поговорить"

Президент України Володимир Зеленський сказав очільнику РФ Володимиру Путіну, що готовий із ним зустрітися в компанії з Дональдом Трампом, Терезою Мей, Ангелою Меркель і Еммануелем Макроном.

Про це він зазначив у відеозверненні у зв'язку з анонсованим телемостом між українським і російським телеканалами.

«Хочу звернутися до президента РФ Володимиру Путіну: треба поговорити? Треба! Давайте обговоримо, чий Крим і кого там немає на Донбасі! Компанію для розмови пропоную таку: я, ви, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, прем'єр Великої Британії Тереза ​​Мей, канцлер ФРН Ангела Меркель, президент Франції Еммануель Макрон», - сказав Зеленський.

Від також висловив думку, що «Олександр Григорович Лукашенко з задоволенням прийме нас в Мінську».

«Ми не змінюємо і не відмовляємося від жодних дипломатичних форматів! Ми пропонуємо поговорити, адже треба ж поговорити, правда?!», - додав Президент.

Як повідомлялося, російський журналіст Дмитро Кисельов анонсував телеміст під назвою «Треба поговорити» 12 липня українського телеканалу NewsOne і російського «Росія 24». Ведучими від NewsOne повинні стати Василь Голованов і Олена Кирик, а з боку «Росія 24» - Марія Ситтель і Андрій Малахов.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій закликав Нацраду з питань телебачення і радіомовлення терміново провести засідання, на якому розглянути питання про позбавлення ліцензії телеканалу NewsOne.

В.о. глави СБУ Іван Баканов запропонував Президенту Володимиру Зеленському та голові Ради нацбезпеки і оборони невідкладно скликати позачергове засідання РНБО.

Президент Володимир Зеленський назвав анонсований телеміст «Треба поговорити» дешевим, але небезпечним піар-ходом перед виборами.

За даними сайту «Ефірне телебачення та радіомовлення в Україні», кінцевим власником ТОВ «Новини 24 години» (супутниково-кабельного телеканалу новин NewsOne), з жовтня 2018 року є соратник Віктора Медведчука - народний депутат від «Опозиційного блоку» Тарас Козак, якому також належать канали «112 Україна» і ZIK.

В СБУ відзначили, що телеканали NewsOne і «112 Україна» включені до списку санкцій Постановою Верховної Ради України від 04.10.2018 №2589-VIII.