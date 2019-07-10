Раді залишилося розглянути 38 поправок до Виборчого кодексу

Заступник Голови Верховної Ради Оксана Сироїд закрила засідання парламенту у середу.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Відповідно до Регламенту, ранкове пленарне засідання оголошую закритим", - сказала Сироїд.

Під час пленарного засідання у середу депутати розглянули 1530 поправок з 1568. Решту дня депутати планують працювати у комітетах, фракціях і групах.

Як повідомлялося, проєкт Виборчого кодексу, що передбачає запровадження пропорційної виборчої системи з відкритими партійними списками на виборах народних депутатів, а також зміну виборчої системи на місцевих виборах (№ 3112-1), ухвалений 7 листопада 2017 року у першому читанні.

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29 травня 2019 року профільний комітет ВР рекомендував парламенту розглянути проєкт Виборчого кодексу в другому читанні.

6 червня парламент розпочав розгляд проєкту Виборчого кодексу (№ 3112-1) в другому читанні, до якого було подано 4568 поправок.

Сьогодні Голова Верховної Ради Андрій Парубій закликав усіх народних депутатів прибути у четвер, 11 липня, до сесійної зали, де об 11 годині відбудеться голосування за Виборчий кодекс.