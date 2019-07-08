Новий Виборчий кодекс можуть ухвалити 11 липня

Голова Верховної Ради Андрій Парубій переконаний, що завдяки тиску громадянського суспільства і представників ЗМІ на народних депутатів навіть приховані противники ухвалення Виборчого кодексу будуть змушені за нього проголосувати 11 липня.

На цьому спікер акцентував під час презентації проєкту Виборчого кодексу у понеділок, 8 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Наш обов’язок перед громадянським суспільством - прийняти цей Виборчий кодекс. 11 липня відбудеться голосування - за 10 днів до виборів, і буде дуже-дуже важливо, щоб і журналісти, і громадянське суспільство дали свою чітку позицію з приводу Виборчого кодексу. Нам необхідно, щоб усі народні депутати ... приїхали і проголосували за нього. Я впевнений, громадський тиск і тиск журналістів має бути настільки великим, щоб усі, навіть приховані противники Виборчого кодексу, змушені були проголосувати. В цьому наш стратегічний розрахунок», - зауважив Парубій.

Водночас, акцентуючи на необхідності підтримки ЗМІ, Голова ВР попросив у журналістів «підняти питання Виборчого кодексу на найвищий рівень».

Читайте також: Парубій презентував проєкт Виборчого кодексу

Як повідомлялося, проєкт Виборчого кодексу, що передбачає запровадження пропорційної виборчої системи з відкритими партійними списками на виборах народних депутатів, а також зміну виборчої системи на місцевих виборах (№ 3112-1), ухвалений 7 листопада 2017 року у першому читанні.

29 травня 2019 року профільний комітет ВР рекомендував парламенту розглянути проєкт Виборчого кодексу в другому читанні.

6 червня парламент розпочав розгляд проєкту Виборчого кодексу (№ 3112-1) в другому читанні.

Станом на 4 липня депутати вже розглянули 3640 поправок до Виборчого кодексу із 4568, що становить майже 80%.