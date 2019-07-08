ЄС запевнив у непохитній підтримці України — заява саміту

Європейський Союз залишається на позиції непохитної підтримки і відданості незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України у її міжнародно визнаних кордонах.

Про це йдеться у спільній заяві президентів України Володимира Зеленського, Європейської Ради Дональда Туска та Європейської Комісії Жан-Клода Юнкера, опублікованій на сайті МЗС.

"ЄС наголосив на своїй непохитній підтримці і відданості незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України у її міжнародно визнаних кордонах", - відзначено у документі.

Також учасники саміту підтвердили незмінну відданість зміцненню політичної асоціації та економічної інтеграції України з Європейським Союзом на основі Угоди про асоціацію та Поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі (УА/ПВЗВТ).

Сторони погодилися у повній мірі використати потенціал Угоди і у зв’язку із цим підкреслили важливість продовження виконання Україною своїх зобов’язань.

Крім того, за результатами саміту, учасники привітали проведення вільних і чесних президентських виборів в Україні та заявили, що очікують на парламентські вибори 21 липня.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні у Києві проходить 21-й саміт Україна-ЄС.

Від ЄС у Києві присутні президенти Європейської ради Дональд Туск і Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, єврокомісар з політики сусідства та переговорів про розширення Йоганнес Хан.

Раніше Зеленський під спільної зустрічі з президентами Європейської Ради та Єврокомісії висловив сподівання, що Україні може не знадобитися проведення 22-го саміту з Європейським Союзом, бо наша держава вже стане невід’ємною частиною Європи.