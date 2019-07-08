Україна та ЄС підписали пʼять фінансових угод – рішення саміту

Україна і Євросоюз підписали п'ять фінансових угод та договорів на підтримку української сторони.

Підписання відбулося на 21-му саміті Україна-ЄС у понеділок у Києві, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Ідеться, зокрема, про угоду між урядом України та Європейською комісією щодо фінансування заходу "U-LEAD з Європою: програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку - друга фаза".

Метою укладення угоди є залучення допомоги Європейського Союзу на фінансування заходів, спрямованих на удосконалення процесу формування регіональної політики та розширення спроможностей для ефективного багаторівневого управління й стимулювання реалізації реформи децентралізації.

Загальний внесок ЄС у рамках Угоди складає 40 млн євро.

Допомога ЄС буде спрямована на підвищення обізнаності громадян про реформу децентралізації, регіональну політику та багаторівневе управління; підвищення компетенцій та ролі відповідних суб’єктів і державних посадових осіб на різних рівнях у процесі децентралізації та регіональної політики; зміцнення механізмів вертикальної та горизонтальної координації для впровадження реформи децентралізації; підготовка та підтримка реалізації невеликих державних інвестиційних проектів в об'єднаних громадах.

Метою угоди угоди між урядом України та Єврокомісією про фінансування заходу "Програма технічного співробітництва 2019 року" є залучення допомоги Євросоюзу на підтримку України в реалізації ключових реформ та імплементації положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС у частині, що стосується поглибленої і всеосяжної зони вільної торгівлі (ПВЗВТ) у відібраних пріоритетних сферах (зокрема, це сільське господарство, довкілля, енергетика, державні закупівлі, діловий та інвестиційний клімат, торгівля, сфера трудових відносин).

Загальний внесок ЄС в рамках Угоди становить 44 млн євро.

Допомога ЄС надаватиметься за такими напрямами: надання експертних консультацій та аналітичної підтримки у розробці, координації та моніторингу виконання державних планів реформ, надання експертної підтримки міністерствам у розробці та впровадженні реформ у пріоритетних секторах, а також трансформації міністерств у контексті реформи державного управління; розвиток комунікаційних спроможностей ключових державних зацікавлених сторін на центральному та регіональному рівнях; поглиблення співпраці та обміну знаннями з державами-членами ЄС у сфері імплементації законодавства ЄС в окремих сферах за допомогою інструменту Twinning; підтримка подальшої гармонізації українського законодавства із законодавством ЄС відповідно до положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС у частині ЗВТ; зміцнення спроможностей місцевих і регіональних адміністрацій, громадянського суспільства та бізнесу у впровадженні нового природоохоронного законодавства щодо оцінки впливу на довкілля та відходів.

Також підписано "Антикорупційну ініціативу – друга фаза" Метою укладення угоди є залучення допомоги Європейського Союзу для посилення боротьби з корупцією на національному та місцевому рівнях.

Загальний бюджет Угоди становить 22,9 млн євро.

Допомога ЄС буде спрямована на посилення незалежності, ефективності та стійкості антикорупційних установ; покращення управління, прозорості та підзвітності у цільових "Містах доброчесності" та інших субнаціональних організаціях; посилення участі громадян, громадянського суспільства та приватного сектору в сприянні доброчесності, верховенству права та належному управлінню.

Підписано також угоду між урядом України та Єврокомісією про фінансування заходу "Підтримка громадянського суспільства та культури".

Метою домовленості є залучення допомоги Євросоюзу для підвищення спроможностей організацій громадянського суспільства та закладів культури сприяти розвитку підзвітних, прозорих та демократичних інституцій, соціальному та економічному розвитку, а також запобіганню насильницьким конфліктам.

Загальний внесок ЄС в рамках угоди складає 10 млн євро.

Допомога надаватиметься за такими напрямами: розвиток спроможностей українського сектору культури і творчості та сприяння розвитку закладів культури та творчості; забезпечення сталості сектору культури та творчості в Україні через рівний та прозорий доступ до державного фінансування, що здійснюється через Український культурний фонд; підвищення спроможностей українських організацій для виконання функцій незалежних суб’єктів у секторах, визначених у Програмі стратегічної допомоги, Дорожній карті ЄС для взаємодії з громадянським суспільством в Україні на період 2018-2020 років.

Саміт Україна – Європейський Союз/ Фото Данііла Шамкіна

Крім того, підписано додаткову угоду між урядом України та Єврокомісією про внесення змін до Угоди про фінансування заходу "Підтримка ЄС для сходу України".

Метою укладення угоди є залучення додаткової допомоги Європейського Союзу для фінансування заходів із забезпечення середньо- та довгострокової підтримки, необхідної Донецькій та Луганській областям, а також Приазов’ю.

Додатковий внесок ЄС в рамках угоди становить 10 млн євро.

Допомога надаватиметься за такими напрямами: забезпечення покращення доступу до адміністративних та соціальних послуг для переміщених осіб, у тому числі в зоні, що прилягає до лінії зіткнення; стимулювання зайнятості та економічного зростання шляхом надання допомоги для розвитку мікро-, малих та середніх підприємств (ММСП); підтримка секторальних реформ та структурних змін у сфері охорони здоров'я, освіти та критичної інфраструктури; формування громад з метою сприяння соціальній єдності та сталому соціально-економічному розвитку, з приділенням особливої уваги населенню, яке перебуває за межею бідності та зазнало насильства та втрат у зв'язку із конфліктом.