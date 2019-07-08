Зеленський: Можливо, 22-й саміт Україна-ЄС не знадобиться, бо ми будемо частиною Європи

“Можливо, 22-й саміт нам уже не знадобиться, бо Україна вже буде невід’ємною частиною Європи”, - зазначив Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні у Києві розпочався 21-й саміт Україна-ЄС.

Президент України Володимир Зеленський зустрів у Маріїнському палаці очільників Європейського Союзу. Від ЄС у Києві присутні президенти Європейської ради Дональд Туск і Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, єврокомісар з політики сусідства та переговорів про розширення Йоганнес Ган.

Як наголошує сторона Євросоюзу, на зустрічі найвищого рівня буде підтверджена підтримка суверенітету і територіальної цілісності України, а також імплементація Мінських домовленостей. Також у порядку денному саміту питання ситуації в Азовському морі та надання російського громадянства українцям на непідконтрольних територіях.

Фото: www.president.gov.ua