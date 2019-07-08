Зеленський: Можливо, 22-й саміт Україна-ЄС не знадобиться, бо ми будемо частиною Європи

Зеленський: Можливо, 22-й саміт Україна-ЄС не знадобиться, бо ми будемо частиною Європи

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що Україні може не знадобитися проведення 22-го саміту з ЄС, бо наша держава вже стане невід’ємною частиною Європи.
Про це він заявив під спільної зустрічі з президентами Європейської Ради Дональдом Туском та Європейської Комісії Жан-Клодом Юнкером та представниками ЗМІ у рамках 21-го саміту Україна-ЄС, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Можливо, 22-й саміт нам уже не знадобиться, бо Україна вже буде невід’ємною частиною Європи”, - зазначив Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні у Києві розпочався 21-й саміт Україна-ЄС.

Президент України Володимир Зеленський зустрів у Маріїнському палаці очільників Європейського Союзу. Від ЄС у Києві присутні президенти Європейської ради Дональд Туск і Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, єврокомісар з політики сусідства та переговорів про розширення Йоганнес Ган.

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Як наголошує сторона Євросоюзу, на зустрічі найвищого рівня буде підтверджена підтримка суверенітету і територіальної цілісності України, а також імплементація Мінських домовленостей. Також у порядку денному саміту питання ситуації в Азовському морі та надання російського громадянства українцям на непідконтрольних територіях.

Фото: www.president.gov.ua

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