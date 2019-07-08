Зеленський: Рухаємося “мінним полем” до сталого припинення вогню

Президент Володимир Зеленський заявив, що на Донбасі відбувається рух до сталого припинення вогню й Україна наразі чекає на демонтаж бойовиками “ЛНР” бетонних конструкцій для початку будівництва мосту в Станиці Луганській.

Про це він зазначив під час спільної зустрічі з президентами Європейської Ради Дональдом Туском та Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером та представниками ЗМІ у рамках 21-го саміту Україна-ЄС, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Там (біля Станиці Луганської — ред.) відбулося розведення військ з обох сторін і зараз ми очікуємо демонтажу бетонних конструкцій з тієї сторони для початку відновлення мосту. Вірю, що ми рухаємося до сталого припинення вогню. Розумію, що не так швидко, як нам всім хотілося б, бо фактично ми рухаємося по мінному полю в усіх сенсах цього слова”, - сказав Зеленський.

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Водночас він зауважив, що бойовики у Мінську запевнили, що для демонтажу бетонних конструкцій їм необхідно 8-10 днів. За його словами, українська сторона чекатиме тиждень, максимум 8 днів і, якщо не побачить демонтаж з тієї сторони, почне будувати міст.

“У нас є ідеї як це дуже швидко зробити. Ми пообіцяли людям, що упродовж місяця ми побудуємо і вирішимо це питання”, - розповів глава держави.

При цьому він додав, що будувати міст мають право лише цивільні, але не військові.