Зеленський пропонує ЄС спільно оцінити угоду про асоціацію

“Ця угода (про асоціацію — ред.) має бути гнучким інструментом, який відповідає сучасним реаліям наших відносин, а головне — потенціалу України. Саме тому я запропонував нашим партнерам розпочати спільну оцінку виконання угоди, щоб вийти на новий рівень, рівень, який відповідатиме інтересам українського та європейського бізнесу та наших споживачів”, - зазначив глава Української держави.

Президент підкреслив, що поки Україна буде ефективно використовувати всі наявні можливості співпраці з ЄС.

“Ми налаштовані на подальшу галузеву інтеграції ринків України та ЄС у пріоритетних сферах - це енергетика, цифровий ринок, юстиція та внутрішні справи, митне співробітництво та сприяння торгівлі”, - запевнив Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, 8 липня у Києві проходить 21-й саміт Україна-ЄС. Українську сторону на саміті представляє Президент Володимир Зеленський. Від ЄС у Києві присутні президенти Європейської ради Дональд Туск і Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, єврокомісар з політики сусідства та переговорів про розширення Йоганнес Хан. За результатами зустрічі високого рівня планується підписання п'яти угод щодо фінансової підтримки України з боку ЄС для проведення реформ, а також допомоги Донецькій та Луганській областям і Приазов’ю.