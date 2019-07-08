Зеленський пропонує ЄС спільно оцінити угоду про асоціацію

Зеленський пропонує ЄС спільно оцінити угоду про асоціацію

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський запропонував європейським партнерам провести спільну оцінку виконання угоди про асоціацію України з Європейським Союзом задля виходу на новий рівень співпраці.
Про це він сказав під час зустрічі з президентами Європейської ради Дональдом Туском та Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером з представниками ЗМІ у рамках 21-го саміту Україна-ЄС, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ця угода (про асоціацію — ред.) має бути гнучким інструментом, який відповідає сучасним реаліям наших відносин, а головне — потенціалу України. Саме тому я запропонував нашим партнерам розпочати спільну оцінку виконання угоди, щоб вийти на новий рівень, рівень, який відповідатиме інтересам українського та європейського бізнесу та наших споживачів”, - зазначив глава Української держави.

Читайте також: Україна та ЄС підписали пʼять фінансових угод – рішення саміту

Президент підкреслив, що поки Україна буде ефективно використовувати всі наявні можливості співпраці з ЄС.

“Ми налаштовані на подальшу галузеву інтеграції ринків України та ЄС у пріоритетних сферах - це енергетика, цифровий ринок, юстиція та внутрішні справи, митне співробітництво та сприяння торгівлі”, - запевнив Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, 8 липня у Києві проходить 21-й саміт Україна-ЄС. Українську сторону на саміті представляє Президент Володимир Зеленський. Від ЄС у Києві присутні президенти Європейської ради Дональд Туск і Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, єврокомісар з політики сусідства та переговорів про розширення Йоганнес Хан. За результатами зустрічі високого рівня планується підписання п'яти угод щодо фінансової підтримки України з боку ЄС для проведення реформ, а також допомоги Донецькій та Луганській областям і Приазов’ю.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-