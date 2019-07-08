Президент скоро оприлюднить рішення щодо закону про ТСК та імпічмент — Стефанчук

Рішення Президента України Володимира Зеленського щодо розгляду ним закону про тимчасові слідчі комісії із нормами про процедуру імпічменту глави держави буде оприлюднено найближчим часом.

Про це заявив представник Президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук під час Погоджувальної ради парламенту, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Безперечно, Президент розуміє складність і важливість цього закону, прийнятого Верховною Радою, і потребує ще певного часу для його вивчення. Я думаю, що рішення буде оприлюднено ближчим часом", - сказав Стефанчук.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 6 червня ухвалила Закон "Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України" №1098, який передбачає процедуру імпічменту Президента. 12 червня цей закон підписав спікер Андрій Парубій.

Лідер фракції Радикальної партії Олег Ляшко 1 липня заявив, що, за його інформацією, Президент Зеленський заветував закон про ТСК.