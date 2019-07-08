Президент скоро оприлюднить рішення щодо закону про ТСК та імпічмент — Стефанчук

Президент скоро оприлюднить рішення щодо закону про ТСК та імпічмент — Стефанчук

Укрінформ
Рішення Президента України Володимира Зеленського щодо розгляду ним закону про тимчасові слідчі комісії із нормами про процедуру імпічменту глави держави буде оприлюднено найближчим часом.

Про це заявив представник Президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук під час Погоджувальної ради парламенту, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Безперечно, Президент розуміє складність і важливість цього закону, прийнятого Верховною Радою, і потребує ще певного часу для його вивчення. Я думаю, що рішення буде оприлюднено ближчим часом", - сказав Стефанчук.

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Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 6 червня ухвалила Закон "Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України" №1098, який передбачає процедуру імпічменту Президента. 12 червня цей закон підписав спікер Андрій Парубій.

Лідер фракції Радикальної партії Олег Ляшко 1 липня заявив, що, за його інформацією, Президент Зеленський заветував закон про ТСК.

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