Парубій - Зеленському: Ви більше не маєте права ветувати закон про ТСК

«Колеги, хочу вас поінформувати, що я сьогодні направляю офіційного листа до Президента України Зеленського з вимогою негайно підписати Закон «Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради», - сказав спікер.

Він нагадав, що згідно зі статтею 94 Конституції Президент після отримання закону має 15 днів на те, щоб підписати його або повернути з умотивованими позиціями до Верховної Ради для повторного розгляду.

За словами Парубія, 27 червня сплив цей термін для підписання закону про ТСК, а згідно з Конституцією закон вважається схваленим і вже не може бути заветованим.

«Пане Зеленський, інформую вас, що більше не маєте права ветувати закон про ТСК. Нині ви можете його тільки підписати. Якщо він буде заветований, це буде порушенням закону», - наголосив Голова ВР.

Він висловив переконання, що Президент не буде порушувати Конституцію і підпише закон.

Як повідомляв Укрінформ, ВР 6 червня ухвалила Закон "Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України" №1098, який передбачає процедуру імпічменту Президента. 12 червня цей закон підписав спікер Андрій Парубій.

Лідер фракції «Радикальної партії» Олег Ляшко на брифінгу 1 липня заявив, що, за його інформацією, Президент Володимир Зеленський заветував закон про ТСК.