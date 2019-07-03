Парубій хоче отримати документ, що підтверджує розгляд Зеленським закону про ТСК

Голова Верховної Ради Андрій Парубій закликав Офіс Президента України негайно передати до парламенту будь-який документ, який би засвідчував розгляд главою держави закону про тимчасові слідчі комісії.

Про це спікер заявив з трибуни ВР у середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я публічно звертаюсь, як і на Погоджувальній раді, до Офісу Президента України: негайно передати будь-який документ до Верховної Ради України, щоб, якщо дійсно накладене вето, ми змогли після прийняття Виборчого кодексу змобілізуватись і подолати це вето або проголосувати за пропозиції (Президента до закону - ред.). Я переконаний, закон про тимчасові слідчі комісії - це один із фундаментальних законів по захисту українського парламентаризму, який регламентує парламентський контроль», - сказав Голова ВР.

Водночас Парубій уточнив, що 27 червня вичерпався термін, впродовж якого Президент України мав надати відповідь щодо розгляду ним закону про ТСК. За словами спікера, згідно з Конституцією України, вже минуло 15 днів, після чого «мало бути або вето, або пояснення і доповнення, або підтримка цього закону».

При цьому Парубій не підтвердив поширеної у ЗМІ інформації щодо ветування Зеленським закону про ТСК.

«У ЗМІ пройшла інформація, що накладене вето. На жаль, документ досі не надійшов до Верховної Ради», - сказав Парубій.

Окрім того, спікер нагадав, що 4 липня закінчується термін розгляду Президентом і закону про державне визнання і державну підтримку «Пласту».

«Я сподіваюсь, що хоча б закон про «Пласт» буде підписаний новообраним Президентом України, бо пластуни не можуть нести відповідальності, інколи за непрофесійність, яка є серед найвищих політичних ешелонів. Тому я сподіваюсь на професійну роботу, згідно із законом і Конституцією, і переконаний, що ми зможемо відстояти, щоб закон про ТСК став законом, який був проголосований у цій залі», - додав Парубій.

Як повідомляв Укрінформ, ВР 6 червня ухвалила Закон "Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України" №1098, який передбачає процедуру імпічменту Президента. 12 червня цей закон підписав спікер Андрій Парубій.

30 травня Верховна Рада ухвалила Закон "Про державне визнання і підтримку Пласту - Національної скаутської організації України". Цей закон вносить зміни до Законів «Про культуру» та «Про позашкільну освіту» з метою визначення формату державної підтримки Пласту.