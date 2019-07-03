Парубій хоче отримати документ, що підтверджує розгляд Зеленським закону про ТСК

Парубій хоче отримати документ, що підтверджує розгляд Зеленським закону про ТСК

Укрінформ
Голова Верховної Ради Андрій Парубій закликав Офіс Президента України негайно передати до парламенту будь-який документ, який би засвідчував розгляд главою держави закону про тимчасові слідчі комісії.

Про це спікер заявив з трибуни ВР у середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я публічно звертаюсь, як і на Погоджувальній раді, до Офісу Президента України: негайно передати будь-який документ до Верховної Ради України, щоб, якщо дійсно накладене вето, ми змогли після прийняття Виборчого кодексу змобілізуватись і подолати це вето або проголосувати за пропозиції (Президента до закону - ред.). Я переконаний, закон про тимчасові слідчі комісії - це один із фундаментальних законів по захисту українського парламентаризму, який регламентує парламентський контроль», - сказав Голова ВР.

Водночас Парубій уточнив, що 27 червня вичерпався термін, впродовж якого Президент України мав надати відповідь щодо розгляду ним закону про ТСК. За словами спікера, згідно з Конституцією України, вже минуло 15 днів, після чого «мало бути або вето, або пояснення і доповнення, або підтримка цього закону».

При цьому Парубій не підтвердив поширеної у ЗМІ інформації щодо ветування Зеленським закону про ТСК.

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«У ЗМІ пройшла інформація, що накладене вето. На жаль, документ досі не надійшов до Верховної Ради», - сказав Парубій.

Окрім того, спікер нагадав, що 4 липня закінчується термін розгляду Президентом і закону про державне визнання і державну підтримку «Пласту».

«Я сподіваюсь, що хоча б закон про «Пласт» буде підписаний новообраним Президентом України, бо пластуни не можуть нести відповідальності, інколи за непрофесійність, яка є серед найвищих політичних ешелонів. Тому я сподіваюсь на професійну роботу, згідно із законом і Конституцією, і переконаний, що ми зможемо відстояти, щоб закон про ТСК став законом, який був проголосований у цій залі», - додав Парубій.

Як повідомляв Укрінформ, ВР 6 червня ухвалила Закон "Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України" №1098, який передбачає процедуру імпічменту Президента. 12 червня цей закон підписав спікер Андрій Парубій.

30 травня Верховна Рада ухвалила Закон "Про державне визнання і підтримку Пласту - Національної скаутської організації України". Цей закон вносить зміни до Законів «Про культуру» та «Про позашкільну освіту» з метою визначення формату державної підтримки Пласту.

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