Данилюк підтвердив, що зацікавлений у посаді премʼєра

Секретар РНБО Олександр Данилюк висловив зацікавленість у перспективі обійняти посаду глави Кабміну.

Про це він заявив інтерв'ю ТСН.

На запитання журналістки “Посада прем’єра вас цікавить в перспективі?” Данилюк відповів: "Не буду брехати, що мене це не цікавить".

Він також висловив незгоду з тим, що посада секретаря РНБО вважається політичним засланням. “Коли це у нас було заслання? Я говорив про цю посаду ще у 2014 році з Порошенком. В 14-му році ми про це говорили, але з політичних міркувань цього не відбулося”.

“Я АП як місце роботи, скажу чесно, не дуже люблю... Кожного дня смикати за ниточки – не моє. Це мене дратує”, - додав Данилюк.