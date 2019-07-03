Данилюк має намір "балансувати" між будівлями Офісу Президента та РНБО

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк заявив, що сам захотів очолити РНБО.

Про це він сказав в інтерв'ю "Українській правді", відповідаючи на запитання, чому він не пішов працювати в тодішню Адміністрацію Президента Володимира Зеленського.

"Дуже просто. Пройдений етап (робота в АП - ред.)… Я насправді сам захотів бути секретарем РНБО, це була моя ініціатива. Я стикався з РНБО, у мене досить добрі стосунки з Горбуліним, наприклад, який створював цей орган", - зазначив Данилюк.

За його словами, нині перед Україною дуже багато безпекових викликів, а функція РНБО - шукати відповіді на них і "підсилювати Президента".

Відповідаючи на запитання, чи збережений зараз формат щоденних зустрічей з главою держави, як було за часів його попередника, Данилюк сказав, що таких нарад щодня немає, але з Президентом зустрічаються регулярно задля обговорення стратегічних питань.

Керівник Радбезу також зазначив, що у нього є кабінет на Банковій, але більшість часу він проводить "зі своїм колективом", у будівлі РНБО на вул. Болбочана. "Так само я робив і на позиції міністра фінансів (працював з колективом — ред.) – і це дозволяло досягати якісно кращих результатів. Тому що від того, що я постійно поруч з Президентом – я тоді просто радник-одинак. А мені треба в Апараті РНБО побудувати процеси, щоб люди могли працювати, опрацьовувати рішення – від цього набагато більше користі. Для цього треба працювати більше в Апараті РНБО", - заявив він.

При цьому Данилюк зауважив, що більше часу змушений проводити у будівлі Радбезу зараз, оскільки хоче реформувати Апарат РНБО. Згодом він має намір "балансувати між будівлями" Офісу Президента та Ради нацбезпеки і оборони.