Війна, кібербезпека, енергетика: Данилюк назвав пріоритети РНБО

У роботі Ради нацбезпеки і оборони мають відбутись серйозні реформи, які дозволять протистояти викликам.

Про це заявив секретар РНБО Олександр Данилюк в інтерв'ю “Українській правді”.

“По-перше, я буду чітко орієнтувати роботу РНБО на ключові виклики, які зараз є. Є кібербезпека, і я відбудовую зв’язки з ключовими гравцями у світі – Ізраїлем і США. Ми маємо не пасти задніх, маємо бути надійним партнером. Тому що це глобальна історія. Потім, звичайно, енергетика. Дуже багато викликів. Має бути майданчик для того, щоб ці ризики оцінити вчасно і запропонувати рішення”, - наголосив Данилюк.

Серед пріоритетів він також назвав питання війни та відзначив: “Те, що зараз немає якихось активних військових дій, порівняно з 2015 роком, нічого не означає. Якщо ми аналізуємо мотивацію і модель поведінки росіян, керівництва Росії, то ми розуміємо, що це загроза, яка завжди поруч. Треба постійно бути готовими”.

Очільник Радбезу серед планів назвав також реформування сектору безпеки, зокрема розвідки та контррозвідки.

Як повідомляв Укрінформ, Олександр Данилюк призначений на посаду секретаря РНБО 28 травня.