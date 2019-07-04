Посол підбив підсумки візиту Зеленського до Канади

За результатами візиту Президента України Володимира Зеленського до Канади вдалося досягти низки конкретних домовленостей.

Про це розповів посол України в Канаді Андрій Шевченко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У дипломатів прийнято оцінювати кожен візит по "цеглинках", які делегація везе назад додому. "Цеглинками" ми називаємо конкретні домовленості. Першою з них є те, що Канада запропонувала Україні долучитися до програми "Trusted Travellers". Простими словами це означає спрощену дозвільну процедуру для українців, які хочуть приїхати до Канади", - сказав Шевченко.

За його словами, між Канадою та Україною також досягнуто принципової домовленості про розширення дії Угоди про вільну торгівлю. "По-друге, ми розширяємо Угоду про вільну торгівлю на сферу послуг та інвестицій. Незабаром розпочнуться технічні переговори з цього приводу", - зауважив дипломат.

Шевченко також наголосив на важливості встановлення персонального контакту між керівництвом обох держав. "По-третє, дуже цінним є людський контакт між владою України та Канади на цьому перехідному етапі, адже Канада - наш ключовий комунікатор із Заходом", - підсумував він.

Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський перебував із офіційним візитом у Канаді з 1 по 3 липня. За цей час він провів більше десятка дво- та багатосторонніх зустрічей й долучився до конференції щодо реформ в Україні, яка проходила у Торонто.