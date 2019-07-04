Посол підбив підсумки візиту Зеленського до Канади

Посол підбив підсумки візиту Зеленського до Канади

Укрінформ
За результатами візиту Президента України Володимира Зеленського до Канади вдалося досягти низки конкретних домовленостей.

Про це розповів посол України в Канаді Андрій Шевченко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У дипломатів прийнято оцінювати кожен візит по "цеглинках", які делегація везе назад додому. "Цеглинками" ми називаємо конкретні домовленості. Першою з них є те, що Канада запропонувала Україні долучитися до програми "Trusted Travellers". Простими словами це означає спрощену дозвільну процедуру для українців, які хочуть приїхати до Канади", - сказав Шевченко.

За його словами, між Канадою та Україною також досягнуто принципової домовленості про розширення дії Угоди про вільну торгівлю. "По-друге, ми розширяємо Угоду про вільну торгівлю на сферу послуг та інвестицій. Незабаром розпочнуться технічні переговори з цього приводу", - зауважив дипломат.

Читайте також: Зеленському і Трюдо вдалося встановити особистий контакт — посол

Шевченко також наголосив на важливості встановлення персонального контакту між керівництвом обох держав. "По-третє, дуже цінним є людський контакт між владою України та Канади на цьому перехідному етапі, адже Канада - наш ключовий комунікатор із Заходом", - підсумував він.

Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський перебував із офіційним візитом у Канаді з 1 по 3 липня. За цей час він провів більше десятка дво- та багатосторонніх зустрічей й долучився до конференції щодо реформ в Україні, яка проходила у Торонто.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-