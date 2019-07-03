Зеленський заявив про домовленості з Канадою щодо спрощених поїздок для українців

Україна та Канада найближчим часом планують підписати угоду про мобільність молоді щодо спрощення процедури приїзду українців і канадців на навчання і роботу.

Про це він заявив президент Володимир Зеленський під час спільної прес-конференції з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо в Торонто, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“У найближчі місяці ми плануємо укласти українсько-канадську угоду про мобільність молоді, яка сприятиме молодіжним обмінам№, - сказав президент.

За його словами, такі обміни дозволять українцям і канадцям приїжджати за спрощеною процедурою на навчання і роботу терміном до одного року.

“Мені б дуже хотілося, щоб українська молодь могла отримувати тут знання і досвід. Зараз це не так просто зробити. Отримати канадську візу, ви знаєте, так само складно, як дістати квитки на матч НХЛ”, - підкреслив глава держави.

Водночас він запевнив, що розуміє побоювання канадської сторони у питаннях спрощення отримання візи, але пообіцяв знайти “правильне рішення” і гарантувати повернення української молоді додому.

Водночас Зеленський розповів, що Україна отримала пропозицію від Канади приєднатися до програми Trusted Travelers.

“Ми сьогодні отримали пропозицію від Канади приєднати Україну до програми Trusted Travelers, яка означає спрощену процедуру приїзду українців до Канади. Ми на це дивимось як на ще один крок до майбутнього безвізового режиму з Канадою”, - додав президент.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський 1-3 липня перебуває з робочим візитом у Канаді, місті Торонто.