Зустріч Путіна і Трампа перша, перед якою ніхто не подзвонив до Києва – Порошенко

Те, що перед зустріччю президентів США та Росії на саміті Великої двадцятки, на якій обговорювалися питання і щодо України, позиції не були узгоджені з нашою країною є дуже "тривожним дзвінком".

Про це заявив п'ятий Президент України Петро Порошенко у виступі в Тернополі у п’ятницю, відео якого опубліковано в Facebook.

"Сьогоднішня зустріч президентів США та Росії на саміті великої двадцятки в Японії – перша, перед якою ніхто так і не подзвонив до Києва. І відсутність дзвінка – це дуже тривожний дзвінок усім нам, а не лише новій владі", - зазначив Порошенко.

За його словами, порушення принципу «нічого про Україну без України» – частина російського реваншу.

"Ми тримали його (цей принцип - ред.) протягом п’яти років, щоб нікому і на думку не спало про щось про нас і без нас домовитися з Кремлем. Перед будь-якими контактами з Москвою наші європейські та американські партнери узгоджували позицію з нами. А потім детально інформували нас, як на даний момент почуваються вавки в голові у Путіна", - розповів Порошенко.

А зараз, додав він, "долю України обговорюють скрізь у світі, тільки без України".

На його думку, "це знову повернення у 2013 рік".

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Порошенко назвав приниженням України намагання домовитися з Росією "за спиною" нашої країни.

Як повідомляв Укрінформ, 28 червня у ході саміту G20 в Осаці лідери США і РФ провели першу зустріч після завершення "російського розслідування" спецпрокурора Роберта Мюллера. У ході бесіди президенти обговорили ситуацію в Україні, зокрема, і питання щодо звільнення українських моряків, ситуацію в Сирії та Венесуелі, а також іранське питання.