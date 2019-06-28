Путін мусив давати пояснення Трампу щодо українських моряків

Дональд Трамп на переговорах з Володимиром Путіним порушував тему звільнення українських моряків, і президент РФ дав з цього питання "необхідні роз'яснення".

Про це розповів прессекретар глави РФ Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС.

"Ця тема (звільнення українських моряків - ред.) порушувалася, вона ставилася президентом Трампом. Президент Путін дав необхідні роз'яснення", - сказав Пєсков.

Він також додав, що тема проекту "Північний потік-2" на зустрічі двох лідерів не обговорювалася.

Своєю чергою глава МЗС РФ Сергій Лавров у коментарях російському телебаченню уточнив, що "не хоче створювати якихось ілюзій", оскільки позиції Росії та США "далеко не ідентичні, навіть десь не близькі, можна сказати".

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Як повідомляв Укрінформ, сьогодні у ході саміту G20 в Осаці лідери США і РФ провели першу зустріч після завершення "російського розслідування" спецпрокурора Роберта Мюллера. У ході бесіди президенти обговорили ситуацію в Україні, Сирії та Венесуелі, а також іранське питання. Трамп і Путін погодилися з тим, що "поліпшення відносин відповідає інтересам обох країн і інтересам усього світу".