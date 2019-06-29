Канада розкритикувала рішення ПАРЄ повернути Росію

Рішення Парламентської асамблеї Ради Європи відновити повноправне членство Росії викликає занепокоєння Канади.

Про це МЗС Канади повідомляє у Twitter.

“Канада стурбована рішення Парламентської асамблеї Ради Європи беззастережно повернути Росії право голосу”, - зазначили у дипломатичному відомстві.

Le Canada est préoccupé par la décision de l’Assemblée parlementaire @CoE de rétablir inconditionnellement les droits de vote en #Russie. Nous devons continuer à tenir Russie responsable de ses violations du droit int’l, ainsi que souveraineté & intégrité territoriale #Ukraine. — Pol. étrangère CAN (@CanadaPE) 27 червня 2019 р

У міністерстві наголосили на необхідності притягнення Росії до відповідальності за її протизаконні дії.

“Ми повинні й надалі притягувати Росію до відповідальності за порушення нею міжнародного права, а також суверенітету та територіальної цілісності України”, - зазначили у МЗС Канади.

Як повідомляв Укрінформ, ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка забезпечує безумовне повернення Росії до організації. Документ передбачає внесення зміни до регламенту ПАРЄ, що може ускладнити або заблокувати накладання санкцій на російську делегацію та забезпечити її повернення без виконання міжнародних зобов’язань.

Постійна делегація Верховної Ради у ПАРЄ заявила, що призупиняє роботу в літній сесії на знак протесту проти повернення російської делегації.