В Україні немає єдиного уніфікованого тексту Конституції - Стефанчук

Найбільш важливі і невідкладні зміни в Конституцію повинні бути внесені протягом найближчого року.

Про це представник Президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук сказав в інтерв'ю агентству"Інтерфакс-Україна".

"Я думаю, що найбільш важливі речі повинні бути проведені в перший рік. Тому що в цей перший рік у нас, по-перше, є велика підтримка від народу України. По-друге, маючи напрацьовані механізми, у нас є можливість провести їх через Верховну Раду. І, по-третє, у нас є можливість промоніторити, наскільки вони досягли своєї мети", - сказав Стефанчук.

Також він зазначив, що проведений аналіз всіх останніх змін у Конституцію показав, що близько 20 або навіть більше статей не мають остаточно точної юридичної редакції. "Сьогодні ми прийшли до ситуації, коли у нас немає єдино вірного юридично витлумаченого тексту Конституції. Це результат не виваженої, що не вивіреної і не спланованої роботи Верховної Ради, яка сьогодні призвела до того, що у держави, яка святкує День Конституції, немає просто єдиного уніфікованого тексту Конституції", - зазначив він.

Представник президента у ВР також вважає неправильним, що будь-яка реформа Конституції стосувалася зміни повноважень органів державної влади, але жодного разу не йшлося про гарантії прав людини і громадянина.

Стефанчук наголосив, що необхідно провести "функціональний аудит держави" і чітко визначити, який інститут за що відповідає. Також він додав, що можливість прийняття нової Конституції - поки що питання дискусії, і є різні підходи.