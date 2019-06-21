Стефанчук розповів, які завдання прописує у коаліційній угоді “Слуга народу”

Партія "Слуга народу" працює над проектом коаліційної угоди.

Про це представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук заявив в ефірі "Радіо НВ".

"Ми вже пропрацьовуємо перший варіант коаліційної угоди. Там прописуємо завдання, які перед собою ставимо, і перелік законопроектів, який ми бачимо", – сказав він.

Стефанчук зазначив, що в "Слуги народу" є мрія "взяти одноособову відповідальність": "На превеликий жаль, за 28 роки незалежності в Україні не знайшлося партії, яка могла відверто сказати: ми готові брати на себе відповідальність...Ми націлені на такий результат, бо глибоко переконані: будь-яка колективна відповідальність – це безвідповідальність".

Стефанчук зауважив, що, якщо "Слуга народу" набере менше 226 голосів, то політсила "готова утворювати коаліцію не навколо приізвищ, а навколо ідей".

При цьому він відмітив, що наразі не готовий "поіменно" озвучити тих, з ким "Слуга народу" готова об'єднуватись.

"Я думаю, що з реальних у разі проходження, це могли би бути партія "Голос", партія Смешка. Це ті нові обличчя, нова кров, яка могла би дати якийсь імпульс для України", - додав Стефанчук.