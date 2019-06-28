Гройсман розкритикував Клімкіна та запропонував йому піти у відпустку

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман розкритикував дії міністра закордонних справ Павла Клімкіна, який відправив ноту протесту РФ без повідомлення главі держави.

Про це глава він заявив 27 червня в ефірі 1+1.

Він підкреслив, що звільнення моряків є першочерговим завданням, оскільки вони виконували наказ керівництва країни, і саме держава відповідає за їхню долю.

"Що стосується позиції міністра. Міністр закордонних справ - це креатура президента України. Він був призначений за поданням президента (Петра) Порошенка. Сьогодні так трапилося, він працює під керівництвом президента (Володимира) Зеленського. І виходити сьогодні з нотами, не погоджуючи своєї політики ні з президентом, ні з прем'єр-міністром - я вважаю, що це неприпустимо", - вказав Гройсман.

Він підкреслив, що "за кожною такою заявою є доля людей", і подібні дії повинні обговорюватися із президентом.

Також прем'єр порадив, як вирішити цю ситуацію, з огляду на те, що парламент відмовляється звільнити Клімкіна з посади.

"Я вважаю, що президенту потрібно звернутися до міністра закордонних справ Павла Клімкіна і запропонувати йому піти у відпустку на кілька місяців. Я йому її (заяву - ред.) підпишу. Я готовий виконати свої повноваження як прем'єр-міністра і внести будь-яку кандидатуру на посаду першого заступника міністра закордонних справ, який буде виконувати обов'язки. Але цю кандидатуру нехай запропонує президент", - сказав Гройсман.

За словами глави Кабміну, йому байдуже, кого призначать. Важливо лише те, що ця людина буде робити.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський висловив обурення тим, що міністр закордонних справ України Павло Клімкін без погодження з ним відповів на ноту МЗС Росії щодо звільнення українських моряків згідно з рішенням Міжнародного Трибуналу ООН з морського права.