Клімкін розповів про пастку, яку Росія підготувала у справі звільнення моряків

Російська Федерація підготувала дипломатичну пастку для України у справі звільнення полонених моряків.

Про це міністр закордонних справ Павло Клімкін написав на своїй сторінці в мережі Facebook.

"Щоб зняти всі питання, прошу до вашої уваги дві дипломатичні ноти. Перша – російська пастка, до речі досить примітивна, друга – наша відповідь, яка викриває приховані мотиви РФ. Хоча, чому приховані? Росія і не приховує, що не хоче виконувати рішення Міжнародного трибуналу з морського права. Замість цього вона: а) вимагає від нас визнати, що наші моряки могли вчинити злочин, б) схиляє нас до визнання правомірності судового процесу над ними за російським законодавством, в) запрошує прогнутися перед кримінально-процесуальним кодексом РФ, а заразом і опосередковано визнати окупацію Криму. ... Викладена у нашій ноті аргументація - це позиція, яку ми спільно з міжнародними партнерами відстоюємо з першого дня після їх захоплення. Політично і в міжнародних судах. Кому не подобається, може спробувати її змінити", - написав Клімкін.

Він зазначив, що Російська Федерація може без проблем завершити усі внутрішні процеси, необхідні для звільнення моряків, в тому числі у рамках діючих і багатосторонніх документів.

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"Пастка була підготовлена для наших моряків, для нашої юридичної та дипломатичної команди, для керівництва країни. На жаль, схоже, що хтось в Офісі Президента банально попався. Повестися на російський дипломатичний розвод – це зганьбити моряків, які вже 6 місяців перед російським судом з гідністю наполягають, що Росія не має права їх судити. А потім з покорою сподіватися, що російський суд, найгуманніший у світі, обов’язково нам їх поверне. Так, авжеж. Рішення Міжнародного трибуналу однозначне: Росія зобов’язана негайно і безумовно звільнити моряків і кораблі", - наголосив міністр закордонних справ.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський висловив обурення тим, що міністр закордонних справ України Павло Клімкін без погодження з ним відповів на ноту МЗС Росії щодо звільнення українських моряків згідно з рішенням Міжнародного Трибуналу ООН з морського права.