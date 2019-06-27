Українська делегація обговорила з НАТО ігнорування Росією рішення Міжнародного трибуналу

«Ми обговорювали сьогодні динаміку обстановки і ситуації, яка наразі відбувається в Україні з урахуванням агресивних дій, що тривають із боку Російської Федерації, і не лише військового характеру. Ми звернули увагу (союзників) на російські процедури щодо спрощення видачі паспортів для наших громадян на тимчасово окупованих територіях, на ігнорування Росією рішення Міжнародного трибуналу зі звільнення наших моряків та кораблів, на невизнання результатів офіційного розслідування по літаку МН-17. Всі ці речі відбуваються на фоні загострення військової обстановки на Сході», - сказав урядовець.

Він зауважив, що, незважаючи на те, що ситуація на Сході зберігає негативну динаміку, керівництво Держави та Збройні Сили вживають заходів для досягнення стабілізації та, передусім, захисту мирного населення.

«Цей елемент стосується, в тому числі, розведення (сил) у районі Станиці Луганської. І це велика гуманітарна задача. Коли відбудеться остаточне розведення військ, як ми сподіваємося, вже остаточно, як заплановано та без зривів, більша безпека має супроводжуватися економічною та соціальною складовою, яка радикально покращить стан справ для цивільного населення, що мешкає там», - сказав Петренко.

Він повідомив, що вже наступного тижня має намір відвідати райони розведення сил, щоб оцінити на місці всі гуманітарні аспекти операції, включаючи розвиток місцевої економіки та вирішення соціальних проблем людей, які там проживають.

Фото: nato.int