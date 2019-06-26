В Офісі Президента провели нараду щодо економічних проблем Донбасу

У середу, 26 червня в Офісі Президента України під час робочої наради обговорили економічні проблеми Донбасу.

Про це інформує Адміністрація Президента України в Facebook.

“Сьогодні в Офісі Президента України під керівництвом першого помічника глави держави Сергія Шефіра та за участю радника Президента з питань економіки Олега Устенка відбулася робоча нарада щодо економічних проблем Донбасу”, - ідеться в повідомленні.

Під час наради було заслухано доповідь експерта з регіонального розвитку, голови спілки випускників Королівського коледжу Лондона Олексія Стародубова, а також фахівців з питань інвестицій, вугільної та металургійної промисловості, енерго- й водопостачання та інших галузей господарства.

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Окрему увагу учасники наради приділили питанням співпраці з міжнародними фінансовими організаціями та іншими донорськими структурами.

За результатами наради ухвалено рішення про проведення експертних зустрічей на регулярній основі для відпрацювання конкретних кроків у рамках стратегії Президента щодо розвитку Донбасу.