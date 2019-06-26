Зеленський вніс до Ради законопроєкт щодо зниження цін на електрику

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт “Про внесення змін до деяких законів України щодо зниження вартості електричної енергії”.

Про це ідеться на сайті Верховної Ради.

Зокрема зазначається, що законопроєкт зареєстрований 26 червня 2019 року під номером 10401.

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Також вказано, що законопроєкт визначено Президентом як невідкладний.

Самого тексту проєкту закону поки що на сайті не опубліковано.