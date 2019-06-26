Клімкін прокоментував ноту Росії щодо рішення “морського” трибуналу

Росія має негайно і безумовно виконати рішення Міжнародного трибуналу – звільнити 24 українських моряків та 3 кораблі.

Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін у Facebook.

“Росія таки “відзвітувалася” по виконанню рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права, точніше про своє небажання це рішення виконувати. Все-таки навіть злісні порушники міжнародного права не наважуються його повністю ігнорувати”, - написав Клімкін.

Він зауважив, що “у цій ноті росіяни намагаються змусити нас визнати судове переслідування, яке ведеться проти наших моряків, а опосередковано і окупацію Криму, і навіть вимагають діяти відповідно до кримінально-процесуального законодавства РФ. Так не буде”, - наголосив міністр.

Клімкін підкреслив, що Росія має негайно і безумовно виконати рішення Міжнародного трибуналу – звільнити 24 українських моряків та 3 кораблі.

Також глава МЗС України нагадав, що “наявні міжнародно-правові документи, сторонами яких є Україна і Росія, дають повну можливість росіянам вирішити всі свої внутрішні процедурні аспекти їх звільнення”.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство закордонних справ України отримало ноту від МЗС РФ, у якій міститься пропозиція щодо надання українською стороною письмових гарантій участі України у продовженні кримінального переслідування українських моряків відповідно до російського законодавства.

25 червня закінчився термін, коли РФ повинна поінформувати Міжнародний трибунал ООН з морського права про виконання його наказу про звільнення 24 українських моряків і трьох військових суден і повернення їх на батьківщину.

25 листопада 2018 року російські силовики біля берегів анексованого Криму обстріляли й захопили три кораблі Військово-морських сил України: катери «Бердянськ», «Нікополь» і буксир «Яни Капу», - що прямували з Одеси до Маріуполя, а також їх екіпажі. У полон потрапили 24 українці, троє з них були поранені.

Підконтрольний Росії «суд» в окупованому Криму заарештував всіх затриманих українських військових за обвинуваченням у нібито незаконному перетині кордону. Зараз вони утримуються в СІЗО в Москві.

25 травня 2019 року Міжнародний трибунал ООН з морського права постановив, що Росія повинна негайно звільнити заарештованих і повернути Україні затримані разом з ними кораблі ВМФ. У відповідь в МЗС РФ заявили, що керченський інцидент нібито не підпадає під юрисдикцію цього трибуналу.