Росія вимагає від України гарантій, що полонених моряків покарають за законами РФ

Міністерство закордонних справ України отримало ноту від МЗС РФ, у якій міститься пропозиція щодо надання українською стороною письмових гарантій участі України у продовженні кримінального переслідування українських моряків відповідно до російського законодавства.

Про це йдеться у коментарі МЗС України, оприлюдненому 26 червня.

“25 червня МЗС України отримало ноту Міністерства закордонних справ Російської Федерації, у якій міститься цинічна пропозиція щодо надання українською стороною письмових гарантій участі України у продовженні кримінального переслідування українських моряків відповідно до російського законодавства”, - йдеться у повідомленні.

В МЗС України вважають цю пропозицію Росії неприйнятною та такою, що загострює спір між Україною та Росією стосовно імунітетів військових кораблів. Про це українська сторона уже поінформувала Міжнародний трибунал з морського права.

“У цьому зв’язку вимагаємо від Росії без будь-яких подальших умов виконати наказ Міжнародного трибуналу з морського права і невідкладно звільнити захоплених 24 українських моряків. Звертаємо увагу Кремля, що для припинення незаконного переслідування українських моряків та виконання наказу Міжнародного трибуналу з морського права достатньо наявних у російському законодавстві механізмів, а також існуючих багатосторонніх міжнародних договорів, сторонами яких є Україна та Росія”, - наголосили в українському зовнішньополітичному відомстві.

Також МЗС України висловлює рішучий протест з приводу невиконання Росією наказу Міжнародного трибуналу з морського права від 25 травня 2019 року та продовження незаконного утримання 24 українських моряків – членів екіпажів військових кораблів Бердянськ, Нікополь і Яни Капу.

“МЗС України вкотре вимагає негайно інформувати про час і місце звільнення та повернення під контроль України згаданих у наказі кораблів та про час і місце передачі консульським посадовим особам Посольства України в Російській Федерації двадцяти чотирьох незаконно утримуваних членів їхніх екіпажів”, - заявили в МЗС України.

Як відомо, 25 червня закінчився термін, коли РФ повинна поінформувати Міжнародний трибунал ООН з морського права про виконання його наказу про звільнення 24 українських моряків і трьох військових суден і повернення їх на батьківщину.

25 листопада 2018 року російські силовики біля берегів анексованого Криму обстріляли й захопили три кораблі Військово-морських сил України: катери «Бердянськ», «Нікополь» і буксир «Яни Капу», - що прямували з Одеси до Маріуполя, а також їх екіпажі. У полон потрапили 24 українці, троє з них були поранені

Підконтрольний Росії «суд» в окупованому Криму заарештував всіх затриманих українських військових за обвинуваченням у нібито незаконному перетині кордону. Зараз вони утримуються в СІЗО в Москві.

25 травня 2019 року Міжнародний трибунал ООН з морського права постановив, що Росія повинна негайно звільнити заарештованих і повернути Україні затримані разом з ними кораблі ВМФ. У відповідь в МЗС РФ заявили, що керченський інцидент нібито не підпадає під юрисдикцію цього трибуналу.