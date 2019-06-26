Росія вимагає від України гарантій, що полонених моряків покарають за законами РФ

Росія вимагає від України гарантій, що полонених моряків покарають за законами РФ

Укрінформ
Міністерство закордонних справ України отримало ноту від МЗС РФ, у якій міститься пропозиція щодо надання українською стороною письмових гарантій участі України у продовженні кримінального переслідування українських моряків відповідно до російського законодавства.

Про це йдеться у коментарі МЗС України, оприлюдненому 26 червня.

“25 червня МЗС України отримало ноту Міністерства закордонних справ Російської Федерації, у якій міститься цинічна пропозиція щодо надання українською стороною письмових гарантій участі України у продовженні кримінального переслідування українських моряків відповідно до російського законодавства”, - йдеться у повідомленні.

В МЗС України вважають цю пропозицію Росії неприйнятною та такою, що загострює спір між Україною та Росією стосовно імунітетів військових кораблів. Про це українська сторона уже поінформувала Міжнародний трибунал з морського права.

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“У цьому зв’язку вимагаємо від Росії без будь-яких подальших умов виконати наказ Міжнародного трибуналу з морського права і невідкладно звільнити захоплених 24 українських моряків. Звертаємо увагу Кремля, що для припинення незаконного переслідування українських моряків та виконання наказу Міжнародного трибуналу з морського права достатньо наявних у російському законодавстві механізмів, а також існуючих багатосторонніх міжнародних договорів, сторонами яких є Україна та Росія”, - наголосили в українському зовнішньополітичному відомстві.

Також МЗС України висловлює рішучий протест з приводу невиконання Росією наказу Міжнародного трибуналу з морського права від 25 травня 2019 року та продовження незаконного утримання 24 українських моряків – членів екіпажів військових кораблів Бердянськ, Нікополь і Яни Капу.

“МЗС України вкотре вимагає негайно інформувати про час і місце звільнення та повернення під контроль України згаданих у наказі кораблів та про час і місце передачі консульським посадовим особам Посольства України в Російській Федерації двадцяти чотирьох незаконно утримуваних членів їхніх екіпажів”, - заявили в МЗС України.

Як відомо, 25 червня закінчився термін, коли РФ повинна поінформувати Міжнародний трибунал ООН з морського права про виконання його наказу про звільнення 24 українських моряків і трьох військових суден і повернення їх на батьківщину.

25 листопада 2018 року російські силовики біля берегів анексованого Криму обстріляли й захопили три кораблі Військово-морських сил України: катери «Бердянськ», «Нікополь» і буксир «Яни Капу», - що прямували з Одеси до Маріуполя, а також їх екіпажі. У полон потрапили 24 українці, троє з них були поранені

Підконтрольний Росії «суд» в окупованому Криму заарештував всіх затриманих українських військових за обвинуваченням у нібито незаконному перетині кордону. Зараз вони утримуються в СІЗО в Москві.

25 травня 2019 року Міжнародний трибунал ООН з морського права постановив, що Росія повинна негайно звільнити заарештованих і повернути Україні затримані разом з ними кораблі ВМФ. У відповідь в МЗС РФ заявили, що керченський інцидент нібито не підпадає під юрисдикцію цього трибуналу.

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