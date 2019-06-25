Росія не виконуватиме рішення Морського трибуналу щодо українських моряків — Пєсков

Повноваження Міжнародного трибуналу ООН з морського права не поширюються на ситуацію з військовополоненими українськими моряками, і відповідно вимоги даного трибуналу не виконуватимуться.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС.

Він нагадав російську позицію, що випадок у Керченській протоці «не є підсудним для цієї судової інстанції (Міжнародний трибунал ООН з морського права)». На уточнююче запитання, чи означає це, що Москва не зважатиме на рішення трибуналу ООН у даній справі, Пєсков заявив: «Ну звичайно».

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року біля берегів окупованого Криму російські прикордонники обстріляли й захопили три українських військових кораблі і затримали 24 моряків. Військовослужбовців звинувачують у незаконному перетині кордону Росії (покарання за цією статтею передбачає до шести років ув'язнення). Україна вважає те, що сталося, актом агресії, а моряків - військовополоненими. Позицію України підтримали США, НАТО і Євросоюз.

25 травня цього року Міжнародний трибунал ООН з морського права постановив, що Росія повинна негайно звільнити заарештованих і повернути Україні затримані разом з ними кораблі ВМФ. У відповідь в МЗС Росії заявили, що керченський інцидент не підпадає під юрисдикцію цього трибуналу.