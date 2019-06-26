Кубів - до євродепутатів: Повертаючи Росію до ПАРЄ, ви годуєте жадібного монстра

"25 червня ПАРЄ відкрило Росії можливість повернутись до їхніх лав. Звертаюсь до кожної країни, яка підтримала повернення російської делегації в ПАРЄ - ви годуєте жадібного монстра, якому завжди буде мало. Кожна поступка лише розпалює апетит Росії. Сьогодні Європа не розуміє, що зробивши це рішення, вона створює проблему на майбутнє сильної Європи", - сказав Кубів.

Він також подякував тим країнам, які голосували проти повернення російської делегації до ПАРЄ.

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Як повідомляв Укрінформ, 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка передбачає повернення Росії до Асамблеї без виконання міжнародних зобов’язань. Цього ж дня російські депутати з’явилися у ПАРЄ та були присутніми на засіданні. Делегація Верховної Ради України у Парламентській асамблеї на знак протесту на присутність російської делегації призупинила роботу у літній сесії, за виключенням розгляду повноважень російської делегації.