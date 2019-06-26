Кубів - до євродепутатів: Повертаючи Росію до ПАРЄ, ви годуєте жадібного монстра
"25 червня ПАРЄ відкрило Росії можливість повернутись до їхніх лав. Звертаюсь до кожної країни, яка підтримала повернення російської делегації в ПАРЄ - ви годуєте жадібного монстра, якому завжди буде мало. Кожна поступка лише розпалює апетит Росії. Сьогодні Європа не розуміє, що зробивши це рішення, вона створює проблему на майбутнє сильної Європи", - сказав Кубів.
Він також подякував тим країнам, які голосували проти повернення російської делегації до ПАРЄ.
Як повідомляв Укрінформ, 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка передбачає повернення Росії до Асамблеї без виконання міжнародних зобов’язань. Цього ж дня російські депутати з’явилися у ПАРЄ та були присутніми на засіданні. Делегація Верховної Ради України у Парламентській асамблеї на знак протесту на присутність російської делегації призупинила роботу у літній сесії, за виключенням розгляду повноважень російської делегації.