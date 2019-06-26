Українська делегація не голосуватиме за генсека РЄ без санкцій проти Росії

Постійна делегація України у ПАРЄ достроково залишить літню сесію ПАРЄ та не братиме участі у виборах нового генсека РЄ, якщо повноваження російських депутатів в Асамблеї будуть визнані без запровадження жодних санкцій.

Про таку позицію заявив журналістам у кулуарах ПАРЄ голова української делегації Володимир Ар'єв, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Українська делегація негайно припинить роботу. Тоді ми їдемо до Києва і наступного тижня, у тому числі на комітеті у закордонних справах, будемо обговорювати цю ситуацію. Українська делегація може тоді зареєструвати постанову (у Верховній раді – ред.) про призупинення роботи у ПАРЄ до моменту виконання Росією низки умов», - заявив голова української делегації в Асамблеї.

Він зазначив, що під час розгляду напередодні у комітеті проекту резолюції щодо оскарження повноважень російської делегацій багато депутатів підтримали запровадження санкцій проти РФ, але для цього не вистачило декілька голосів.

Ар'єв наголосив, що робота із переконання делегатів підтримати санкції проти РФ у резолюції про визнання їхніх повноважень нині триває. Голосування відбудеться у середу у другій половині дня.

Він також заявив, що українська делегація не буде брати участі у виборах нового генерального секретаря Ради Європи (проходять у середу), якщо не будуть уведені санкції проти Росії у ПАРЄ.

Як повідомляв Укрінформ, у проекті резолюції ПАРЄ пропонують ратифікувати повноваження російської делегації, але здійснюватимуть моніторинг взаємного виконання зобовязань з боку РФ, у тому числі стосовно припинення агресії проти України.

Як повідомляв Укрінформ, 25 червня ПАРЄ прийняла резолюцію, яка передбачає безумовне повернення Росії до Асамблеї.

Цього ж дня російські депутати з’явилися у ПАРЄ та були присутніми на засіданні.

Делегація Верховної Ради України у Парламентській асамблеї у знак протесту на присутність російської делегації призупинила роботу у літній сесії, за виключенням розгляду повноважень російської делегації.