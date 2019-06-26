ПАРЄ показала, що для Європи важливі не цінності, а розцінки - Золотухін

«Результат, якого ПАРЄ досягла попередньої ночі, показав, що ми в Україні були надто оптимістичними у думках про те, чим саме є європейські цінності. Ця подія – не про цінності, скоріше – про європейські розцінки. Віднині рішення, на кшталт повернення Росії до Ради Європи, можуть повторюватися відносно будь-якої іншої європейської проблеми, у тому числі – в Європейському Союзі, будь-то міграційна криза або трагедія з МН-17», - зауважив український урядовець.

Він висловив переконання, що було б важко знайти іншу тему, окрім повернення Росії, країни-агресора, до Ради Європи, яка б настільки згуртувала членів Асамблеї та примусила їх не полишати залу засідань до першої години ночі.

«Справедливі рішення (щодо міжнародної ізоляції країни-агресора) можливі. Але для цього необхідно відмовитися від величезних прибутків, які Російська Федерація приносить тим, хто приймає рішення в країнах-членах ПАРЄ. На жаль, як ми всі розуміємо, це не є можливим», - сказав Золотухін.

Як повідомляв Укрінформ, у ніч проти вівторка ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка забезпечує безумовне повернення Росії до Асамблеї. Документ передбачає внесення зміни до регламенту ПАРЄ, що може ускладнити або заблокувати накладання санкцій на російську делегацію та забезпечити її повернення до Асамблеї без виконання міжнародних зобов’язань.

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У вівторок російські депутати з’явилися у ПАРЄ та були присутні на засіданні. Нині розпочато процедуру оскарження їхніх повноважень.

Зі свого боку, постійна делегація Верховної Ради України у Парламентській асамблеї Ради Європи заявила, що призупиняє роботу у літній сесії ПАРЄ на знак протесту проти повернення російської делегації.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін повідомив, що Київ відкликає зі Страсбурга посла при Раді Європи Дмитра Кулебу для консультацій через рішення про повернення Росії до ПАРЄ.