ПАРЄ не повинна заохочувати агресію Росії – конгресмен США
Таку позицію виловив у вівторок співголова Комітету в міжнародних справах Палати представників США конгресмен-республіканець Майкл Маккол.
"Росія не має бути заохочена за свою погану поведінку. Допоки вони не звільнять українських моряків, не припинять незаконну анексію Криму і не відмовляться від ворожої поведінки проти США і світу, Європа не повинна нормалізовувати відносини", - наголошується в заяві республіканської частини Комітету за підписом коннгресмена Маккола.
"Russia should not be rewarded for bad behavior. Until they release Ukrainian sailors, end unlawful annexation of Crimea & disengage in adversarial behavior against US & world, Europe should not normalize relations. Disappointed by this move." -@RepMcCaulhttps://t.co/IxhtfxZSHx— House Foreign Affairs GOP (@HouseForeignGOP) 25 червня 2019 р.
Як повідомляв Укрінформ, в ніч на вівторок Парламентська асамблея Ради Європи прийняла резолюцію, яка передбачає повернення Росії до Асамблеї без усіляких умов. Делегація Верховної Ради України у Парламентській асамблеї призупинила роботу у літній сесії, за виключенням розгляду повноважень російської делегації.