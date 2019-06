ПАРЄ не повинна заохочувати агресію Росії – конгресмен США

Таку позицію виловив у вівторок співголова Комітету в міжнародних справах Палати представників США конгресмен-республіканець Майкл Маккол.

"Росія не має бути заохочена за свою погану поведінку. Допоки вони не звільнять українських моряків, не припинять незаконну анексію Криму і не відмовляться від ворожої поведінки проти США і світу, Європа не повинна нормалізовувати відносини", - наголошується в заяві республіканської частини Комітету за підписом коннгресмена Маккола.

"Russia should not be rewarded for bad behavior. Until they release Ukrainian sailors, end unlawful annexation of Crimea & disengage in adversarial behavior against US & world, Europe should not normalize relations. Disappointed by this move." -@RepMcCaulhttps://t.co/IxhtfxZSHx