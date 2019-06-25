У МЗС назвали резолюцію ПАРЄ неприпустимою поступкою Росії

"На жаль, це сталося внаслідок відвертого потурання з боку низки країн, керівництво яких, з одного боку, наголошує на необхідності припинення російської агресії проти України, а з іншого - заохочує агресора, йдучи йому на поступки", - йдеться у коментарі. У зовнішньому політичному відомстві переконані, що таким чином Асамблея значно послабила свою роль у сучасній європейській політиці, а відтак і здатність ефективно захищати верховенство права, права людини та демократію в усіх державах-членах Ради Європи, в тому числі в РФ.

"Прикро констатувати сьогодні, коли Рада Європи відзначає свою 70-ту річницю, що її Парламентська Асамблея втратила свій авторитет, і Організація більше не може відігравати роль, якою її наділили батьки-засновники", - підкреслюється у комюніке. У МЗС наголосили, що послідовно виступало проти такого сценарію, і ця позиція залишається незмінною. "Незважаючи не те, що сьогодні ми стали свідками поразки європейського парламентаризму, моральна перемога залишається за тими країнами, які не підтримали руйнівні рішення в Раді Європи. Це були саме ті країни, які у своїй нещодавній історії або були окуповані СРСР, або сьогодні потерпають від російської окупаційної влади, яка продовжує здійснювати агресію і вбивати їхніх громадян. І саме вони достойні вважатися справжніми захисниками цінностей тієї Європи, до якої належить Україна", - зазначили у міністерстві.

Як повідомляв Укрінформ, Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію та внесла зміни до регламенту, що може ускладнити або заблокувати накладання санкцій на російську делегацію та забезпечити її повернення до Асамблеї без виконання міжнародних зобов’язань.