ПАРЄ не підтримала ідею Ляшка зобов'язати делегацію РФ визнати Крим українським

ПАРЄ не підтримала поправку до проекту «російської резолюції», внесену Олегом Ляшком, про те, що кожний член російської делегації мусить публічно визнати належність Криму Україні.

Це відбулося під час голосування поправок резолюції про зміну регламенту ПАРЄ, що може забезпечити безумовне повернення російської делегації, передає кореспондент Укрінформу.

Зокрема, у поправці пропонувалося: відновлення прав російської делегації є можливим лише після публічної персональної заяви кожного її члена про те, що він поважає фундаментальні цінності Ради Європи і визнає Крим українською територією.

Ляшко наголосив, що у президії Асамблеї вже сидить «представник Росії», маючи на увазі президента ПАРЄ Ліліан Моріс Паск'є.

Народний депутат також заявив, що «більше не прийде до Парламентської асамблеї», а дітям делегатів, які підтримали РФ, буде соромно.

Як відомо, у Раді Європи діє потужне лобі на чолі із Німеччиною і Францією, яке намагається повернути РФ до ПАРЄ, незважаючи на несплату Москвою внесків до бюджету Ради Європи, порушення норм міжнародного права та продовження агресії проти України.