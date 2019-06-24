ПАРЄ не підтримала запит Гончаренка повернути "російську" доповідь до комітету

ПАРЄ відмовилася відправити на доопрацювання у регламентний комітет доповідь, ухвалення якої може забезпечити безумовне повернення російської делегації до ПАРЄ.

Відповідну пропозицію вніс під час дебатів з цього питання народний депутат Олексій Гончаренко, повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Страсбурзі.

Цю ініціативу відхилили 105 делегатів, 52 підтримали та один утримався.

Нині Асамблея продовжує розгляд 214 правок до скандальної резолюції.

Очікується, що голосування по резолюції у цілому може відбутися ближче до першої години ночі.

Як повідомляв Укрінформ 24-28 червня у Страсбурзі проходить літня сесія ПАРЄ.

Раніше регламентний комітет Асамблеї затвердив проект резолюції, яким пропонується внести зміни до регламенту, що може ускладнити або взагалі заблокувати накладання санкцій на російську делегацію та забезпечити її можливе повернення до Асамблеї без виконання міжнародних зобов’язань.

Раніше Комітет міністрів Ради Європи на рівні глав МЗС на річній сесії у Гельсінкі підтримав позицію, що усі країни-члени повинні мати право брати участь у статутних органах організації, включаючи Парламентську асамблею, а також мають голосувати на виборах нового генерального секретаря Організації у червні.

Водночас, рішення Комітету міністрів ще має затвердити у червні ПАРЄ.

Росія у червні 2017 року вдалася до фінансового шантажу РЄ, пояснюючи це накладанням на її делегацію санкцій у ПАРЄ. Водночас, санкції відносно РФ в Асамблеї вже не є чинними від січня 2015 року. Натомість Росія спекулює цим питанням та не заявляє своїх делегатів на сесії Асамблеї.

Нині у Раді Європи діє потужне лобі на чолі із Німеччиною і Францією, яке намагається повернути РФ до ПАРЄ, незважаючи на несплату Москвою внесків до бюджету Ради Європи, порушення норм міжнародного права, продовження агресії проти України.

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Постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба назвав рішення КМРЄ, яким Росію можуть повернути до ПАРЄ без виконання зобов’язань, продовження агресії проти України та окупації Криму, «суперечливим та ганебним».

Президент України Володимир Зеленський також заявив, що немає підстав для повернення РФ до Асамблеї.